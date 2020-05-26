Блогер и возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян рассказал подписчикам, что исполнил свою давнюю мечту и купил новый автомобиль. Однако он отказался показывать машину поклонникам.
По публикациям друга Манукяна — блогера Эрика Давидовича — пользователи решили, что он купил BMW Х6 М competition, цена которого варьируется от 9,7 до 11,6 миллионов рублей.
В заседаниях правительства Армении не смогут участвовать депутаты, которые явятся без защитных масок. Такое решение принял спикер парламента.
Он оставил за собой право удалить нарушителей масочного режима из зала заседаний.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся после десяти лет брака. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в российсском сегменте соцсетей.
Многие знаменитости решили поддержать Агату. Среди них был и Дмитрий Нагиев, который сам пережил развод десять лет назад.
"Узнав, что мы с Пашей разводимся, он сказал: «Развод продлевает жизнь!» Я его слова запомнила", - рассказала Муцениеце.
Бывший солист группы MBAND Анатолий Цой рассказал, что находится в поиске своей второй половинки, что в его положении очень непросто.
"Стоит девушке побыть в роли второй половинки артиста буквально год, как она проклянет все на свете", — отметил певец.
"Моя политика такова: в семье должен зарабатывать мужчина, а женщина не должна трудиться. Это не ущемление прав, а, наоборот, освобождение от ответственности. Мне кажется, ее должен нести мужчина. Женщина хранит семейный очаг, воспитывает детей, кормит их и одевает. Я стремлюсь к этому", — пояснил Цой.
Сотрудники полиции задержали группу из пяти человек по подозрению в убийстве владельца ТЦ "Все" Николая Леонова в июне 2019 года. Серди задержанных оказался известный тренер по смешанным единоборствам Владимир Осия.
По сведениям "МК", также задержаны житель Солнечногорска, два жителя Мытищ и ранее судимый 45-летний житель Москвы. Информация о том, что именно сделал каждый из задержанных не разглашается.
Спустя месяц после убийства у входа в ТЦ Леонова была задержана его жена. Женщину подозревают в организации преступления.
Осия - тренер по самбо и смешанным единоборствам. Среди его учеников есть несколько известных бойцов:
По сведениям "РЕН ТВ", Осия был задержан в своей квартире. При обыске у него нашли порошок неизвестного происхождения.
Евгений Петросян почти перестал скрывать свои отношения с новой женой Татьяной Брухуновой, которая ранее была его помощницей. Юморист впервые опубликовал в своем Instagram фотографию с женой.
Это событие не могла не прокомментировать бывшая супруга Петросяна — Елена Степаненко.
"А уж после 74 лет как мужчин тянет к марамойкам!" — сказала Степаненко в разговоре с Николаем Цискаридзе.
Спустя несколько дней Брухунова продемонстрировала своим подписчикам новое золотое украшение. Поклонники пары предположили, что муж так решил отвлечь свою супругу от высказываний Степаненко.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.