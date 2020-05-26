Евгений Петросян почти перестал скрывать свои отношения с новой женой Татьяной Брухуновой, которая ранее была его помощницей. Юморист впервые опубликовал в своем Instagram фотографию с женой.
Это событие не могла не прокомментировать бывшая супруга Петросяна — Елена Степаненко.
"А уж после 74 лет как мужчин тянет к марамойкам!" — сказала Степаненко в разговоре с Николаем Цискаридзе.
Спустя несколько дней Брухунова продемонстрировала своим подписчикам новое золотое украшение. Поклонники пары предположили, что муж так решил отвлечь свою супругу от высказываний Степаненко.
Несколько месяцев в соцсетях не утихает тема о разводе Джигана и Оксаны Самойловой. Ещё недавно у них появился четвертый ребенок.
Сейчас поклонники пары предполагают, что это была хорошо спланированная акция для повышения популярности рэпера и его жены, но Самойлова сделала заявление, которое опровергает эту теорию.
"Сейчас действительно идет бракоразводный процесс. Живем мы пока вместе. Мы по-прежнему любящие мама и папа для своих детей. Я не страдаю, не мучаюсь, у меня нет депрессии. Я не злюсь и не обижаюсь, Мне просто все равно. Общаемся мы отлично. С этим проблем у нас за 10 лет не было и сейчас нет", — пояснила супруга Джигана.
На прошлой неделе в России выросло число покупок. Рост отмечается по окончании режима строгой самоизоляции.
По сравнению с неделей 30 марта-11 мая, на прошлой неделе число оплат наличными и картами увеличилось на 19%. При этом средний чек остался на прежнем уровне — около 870 рублей. То есть россияне стали совершать больше мелких покупок.
Бывший солист группы MBAND Анатолий Цой рассказал, что находится в поиске своей второй половинки, что в его положении очень непросто.
"Стоит девушке побыть в роли второй половинки артиста буквально год, как она проклянет все на свете", — отметил певец.
"Моя политика такова: в семье должен зарабатывать мужчина, а женщина не должна трудиться. Это не ущемление прав, а, наоборот, освобождение от ответственности. Мне кажется, ее должен нести мужчина. Женщина хранит семейный очаг, воспитывает детей, кормит их и одевает. Я стремлюсь к этому", — пояснил Цой.
Блогер Екатерина Диденко, потерявшая мужа из-за "смертельной вечеринки" с сухим льдом в одной из столичных бань, рассказала, что хочет увеличить грудь.
По её словам, она планировала это сделать после рождения третьего ребенка.
"Считаю, что грудь в первую очередь нужна для того, чтобы кормить детей. Я откормила двоих деток. С мужем мы договорились, что операция состоится после рождения третьего ребенка. А беременность мы планировали на весну-лето этого года. Раз уж судьба разнесла в пух и прах все наши планы, я решила сделать то, о чем мечтала лет десять", — пояснила блогер.
Ранее СМИ сообщили, что российские банки уже ввезли в страну рекордное количество долларов на фоне кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
Зачем финансовые организации продолжают ввозить в страну валюту объяснил экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.
"Люди сняли эти деньги, чтобы положить под подушку. Это очевидно. Люди понимают, что сейчас есть проблемы в экономике и, скорее всего, к концу года рубль опустится. Это стандартная реакция российского гражданина на экономические проблемы", — пояснил эксперт.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.