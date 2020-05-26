Петросян утешил свою молодую жену золотым кольцом

Евгений Петросян почти перестал скрывать свои отношения с новой женой Татьяной Брухуновой, которая ранее была его помощницей. Юморист впервые опубликовал в своем Instagram фотографию с женой.

Это событие не могла не прокомментировать бывшая супруга Петросяна — Елена Степаненко.

"А уж после 74 лет как мужчин тянет к марамойкам!" — сказала Степаненко в разговоре с Николаем Цискаридзе.

Спустя несколько дней Брухунова продемонстрировала своим подписчикам новое золотое украшение. Поклонники пары предположили, что муж так решил отвлечь свою супругу от высказываний Степаненко.