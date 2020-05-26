Бывший солист группы MBAND Анатолий Цой рассказал, что находится в поиске своей второй половинке, что в его положении очень непросто.

"Стоит девушке побыть в роли второй половинки артиста буквально год, как она проклянет все на свете", - отметил певец.

"Моя политика такова: в семье должен зарабатывать мужчина, а женщина не должна трудиться. Это не ущемление прав, а, наоборот, освобождение от ответственности. Мне кажется, ее должен нести мужчина. Женщина хранит семейный очаг, воспитывает детей, кормит их и одевает. Я стремлюсь к этому", - пояснил Цой.