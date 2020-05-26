Оксана Самойлова рассказала о разводе с Джиганом

Несколько месяцев в соцсетях не утихает тема о разводе Джигана и Оксаны Самойловой. Ещё недавно у них появился четвертый ребенок.

Сейчас поклонники пары предполагают, что это была хорошо спланированная акция для повышения популярности рэпера и его жены, но Самойлова сделала заявление, которое опровергает эту теорию.