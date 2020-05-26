СМИ рассказали о новой любви Брэда Питта

После развода с Анджелиной Джоли фанаты Брэда Питта считали, что он вернулся к своей бывшей жене Дженифер Энистон, однако это может быть не так.

Американская пресса считает, что новой возлюбленной актера стала австралийская телеведущая Рени Барг. Она брала у Питта интервью на премии SAG Awards. Очевидцы сообщают, что актер был сильно очарован телеведущей и открыто заигрывал с ней.