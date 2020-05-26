После развода с Анджелиной Джоли фанаты Брэда Питта считали, что он вернулся к своей бывшей жене Дженифер Энистон, однако это может быть не так.
Американская пресса считает, что новой возлюбленной актера стала австралийская телеведущая Рени Барг. Она брала у Питта интервью на премии SAG Awards. Очевидцы сообщают, что актер был сильно очарован телеведущей и открыто заигрывал с ней.
"Он никому и никогда так не открывался на красной дорожке, как он делал это с Рени. Факт того, что он так долго разговаривал с ней, доказывает, насколько он был впечатлен", — рассказал инсайдер.
Американский певец Ленни Кравиц решил временно отложить концерты в России из-за ограничительных мер, которые были введены для борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщила компания SAV Entertainment, которая занимается организацией гастролей исполнителя.
"Из-за пандемии COVID-19 и государственных ограничений даты моего тура Here To Love Tour в 2020 году, к сожалению, переносятся. Я с нетерпением ждал того, чтобы приехать и выступить для вас, но сейчас самое важное — безопасность и здоровье фанатов, моей группы и техперсонала", — сказано в сообщении.
Автобусы и поезда из других стран теперь смогут приехать в Молдавию. Власти страны сняли еще ряд ограничений.
Решение принято Национальной чрезвычайной комиссией страны по общественному здоровью.
Бывший солист группы MBAND Анатолий Цой рассказал, что находится в поиске своей второй половинке, что в его положении очень непросто.
"Стоит девушке побыть в роли второй половинки артиста буквально год, как она проклянет все на свете", - отметил певец.
"Моя политика такова: в семье должен зарабатывать мужчина, а женщина не должна трудиться. Это не ущемление прав, а, наоборот, освобождение от ответственности. Мне кажется, ее должен нести мужчина. Женщина хранит семейный очаг, воспитывает детей, кормит их и одевает. Я стремлюсь к этому", - пояснил Цой.
Певица Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместную песню. Известно, что музыкальное произведение названо "Rain on Me" и войдет в новый альбом Леди Гаги.
Ранее Леди Гага удивила поклонников выпуском коллекции мужского и женского нижнего белья.
"Suga" из корейской группы BTS удивил своих поклонников выпуском своего сольного альбома. Сборник песен Мин Юнги приобрел название"D-2".
А на песню Daechwita из этого альбома вышел клип на YouTube. Известно, что в альбоме 10 песен на родном языке исполнителя. В записи песен участвовали и другие артисты.
"На самом деле я хотел сотрудничать с гораздо большим количеством артистов, но некоторые были недоступны из-за личных обстоятельств. Надеюсь, я смогу поработать с ними в следующий раз", — прокомментировал музыкант.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.