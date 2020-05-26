Продюсер Иосиф Пригожин жестко ответил Сергею Шнурову, который сочинил стихотворение после его высказывания о бедственном положении артистов.
"Тебе все равно, про кого с грязненькой рифмочкой: про Иисуса или про Собчак. Вообще ничего святого нет. Так даже шпана уличная себя не ведет. По понятиям ты далеко не красавчик", — считает Пригожин.
"А за то, что вмешиваешь сюда Леру, у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты неправ, старикашка. Время все расставит по своим местам", — добавил продюсер.
Бывший солист группы MBAND Анатолий Цой рассказал, что находится в поиске своей второй половинке, что в его положении очень непросто.
"Стоит девушке побыть в роли второй половинки артиста буквально год, как она проклянет все на свете", - отметил певец.
"Моя политика такова: в семье должен зарабатывать мужчина, а женщина не должна трудиться. Это не ущемление прав, а, наоборот, освобождение от ответственности. Мне кажется, ее должен нести мужчина. Женщина хранит семейный очаг, воспитывает детей, кормит их и одевает. Я стремлюсь к этому", - пояснил Цой.
От деятельности финансовой пирамиды, которую организовали двое жителей Хабаровска, пострадали 99 человек в разных регионах страны.
Мужчины создали филиалы своей мошеннической организации, кроме Хабаровска, в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Новосибирске и Бердске. Финансовая организация действовала с 2014 по 2016 годы и никакой предпринимательской деятельности не вела.
Автобусы и поезда из других стран теперь смогут приехать в Молдавию. Власти страны сняли еще ряд ограничений.
Решение принято Национальной чрезвычайной комиссией страны по общественному здоровью.
Несколько месяцев в соцсетях не утихает тема о разводе Джигана и Оксаны Самойловой. Ещё недавно у них появился четвертый ребенок.
Сейчас поклонники пары предполагают, что это была хорошо спланированная акция для повышения популярности рэпера и его жены, но Самойлова сделала заявление, которое опровергает эту теорию.
"Сейчас действительно идет бракоразводный процесс. Живем мы пока вместе. Мы по-прежнему любящие мама и папа для своих детей. Я не страдаю, не мучаюсь, у меня нет депрессии. Я не злюсь и не обижаюсь, Мне просто все равно. Общаемся мы отлично. С этим проблем у нас за 10 лет не было и сейчас нет", — пояснила супруга Джигана.
Блогер Екатерина Диденко, потерявшая мужа из-за "смертельной вечеринки" с сухим льдом в одной из столичных бань, рассказала, что хочет увеличить грудь.
По её словам, она планировала это сделать после рождения третьего ребенка.
"Считаю, что грудь в первую очередь нужна для того, чтобы кормить детей. Я откормила двоих деток. С мужем мы договорились, что операция состоится после рождения третьего ребенка. А беременность мы планировали на весну-лето этого года. Раз уж судьба разнесла в пух и прах все наши планы, я решила сделать то, о чем мечтала лет десять", — пояснила блогер.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.