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Источник Правда.Ру

Пригожин пообещал Шнурову "мужской разговор"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин жестко ответил Сергею Шнурову, который сочинил стихотворение после его высказывания о бедственном положении артистов.

"Тебе все равно, про кого с грязненькой рифмочкой: про Иисуса или про Собчак. Вообще ничего святого нет. Так даже шпана уличная себя не ведет. По понятиям ты далеко не красавчик", — считает Пригожин.

"А за то, что вмешиваешь сюда Леру, у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты неправ, старикашка. Время все расставит по своим местам", — добавил продюсер.

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Анатолий Цой: "Женщина не должна работать"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывший солист группы MBAND Анатолий Цой рассказал, что находится в поиске своей второй половинке, что в его положении очень непросто.

"Стоит девушке побыть в роли второй половинки артиста буквально год, как она проклянет все на свете", - отметил певец.

"Моя политика такова: в семье должен зарабатывать мужчина, а женщина не должна трудиться. Это не ущемление прав, а, наоборот, освобождение от ответственности. Мне кажется, ее должен нести мужчина. Женщина хранит семейный очаг, воспитывает детей, кормит их и одевает. Я стремлюсь к этому", - пояснил Цой.

mband отношения анатолий цой вторая половинка

В Хабаровске вынесли приговор организаторам финансовой пирамиды

Происшествия » Парад мошенников

От деятельности финансовой пирамиды, которую организовали двое жителей Хабаровска, пострадали 99 человек в разных регионах страны.

Мужчины создали филиалы своей мошеннической организации, кроме Хабаровска, в Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Новосибирске и Бердске. Финансовая организация действовала с 2014 по 2016 годы и никакой предпринимательской деятельности не вела.

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Международное железнодорожное сообщение восстановила Молдавия

Мир » Бывший СССР » Молдавия

Автобусы и поезда из других стран теперь смогут приехать в Молдавию. Власти страны сняли еще ряд ограничений.

Решение принято Национальной чрезвычайной комиссией страны по общественному здоровью.

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Оксана Самойлова рассказала о разводе с Джиганом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Несколько месяцев в соцсетях не утихает тема о разводе Джигана и Оксаны Самойловой. Ещё недавно у них появился четвертый ребенок.

Сейчас поклонники пары предполагают, что это была хорошо спланированная акция для повышения популярности рэпера и его жены, но Самойлова сделала заявление, которое опровергает эту теорию.

"Сейчас действительно идет бракоразводный процесс. Живем мы пока вместе. Мы по-прежнему любящие мама и папа для своих детей. Я не страдаю, не мучаюсь, у меня нет депрессии. Я не злюсь и не обижаюсь, Мне просто все равно. Общаемся мы отлично. С этим проблем у нас за 10 лет не было и сейчас нет", — пояснила супруга Джигана.

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Блогер Диденко после смерти мужа решила увеличить грудь

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогер Екатерина Диденко, потерявшая мужа из-за "смертельной вечеринки" с сухим льдом в одной из столичных бань, рассказала, что хочет увеличить грудь.

По её словам, она планировала это сделать после рождения третьего ребенка.

"Считаю, что грудь в первую очередь нужна для того, чтобы кормить детей. Я откормила двоих деток. С мужем мы договорились, что операция состоится после рождения третьего ребенка. А беременность мы планировали на весну-лето этого года. Раз уж судьба разнесла в пух и прах все наши планы, я решила сделать то, о чем мечтала лет десять", — пояснила блогер.

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