Продюсер Иосиф Пригожин жестко ответил Сергею Шнурову, который сочинил стихотворение после его высказывания о бедственном положении артистов.

"Тебе все равно, про кого с грязненькой рифмочкой: про Иисуса или про Собчак. Вообще ничего святого нет. Так даже шпана уличная себя не ведет. По понятиям ты далеко не красавчик", — считает Пригожин.

"А за то, что вмешиваешь сюда Леру, у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты неправ, старикашка. Время все расставит по своим местам", — добавил продюсер.