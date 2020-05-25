Мария Луговая рассказала о сериале "Журавль в небе", в котором она играет главную роль. Картина посвящена истории создания советского сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144.

"Если говорить о лётчиках, мне повезло — продюсеры организовали для нас присутствие настоящих специалистов на площадке. Они каждый день следили за тем, что мы делали в кадре. Самолёты разные, и чтобы наши действия были максимально достоверными, нам постоянно подсказывали, поправляли, чтобы мы выглядели в кадре максимально профессионально", — сообщила актриса.