Телеведущий шоу "Док-Ток" Александр Гордон решил пройти тест на коронавирус прямо во время записи передачи. На удивление ведущего тест показал положительный результат. Гордон использовал голландский экспресс-тест Biozek Medical.
Съёмки шоу пришлось срочно прервать, а телеведущий сразу же покинул студию и решил самоизолироваться.
Мария Луговая рассказала о сериале "Журавль в небе", в котором она играет главную роль. Картина посвящена истории создания советского сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144.
"Если говорить о лётчиках, мне повезло — продюсеры организовали для нас присутствие настоящих специалистов на площадке. Они каждый день следили за тем, что мы делали в кадре. Самолёты разные, и чтобы наши действия были максимально достоверными, нам постоянно подсказывали, поправляли, чтобы мы выглядели в кадре максимально профессионально", — сообщила актриса.
Иосиф Пригожин не должен был говорить на всю страну о "бедственном" финансовом положении артистов, чтобы не обострять ситуацию.
Такое мнение высказал певец Лев Лещенко, ранее переболевший коронавирусом.
"Не надо обострять ситуацию. Все и так все прекрасно понимают", — пояснил исполнитель.
Глава МИД Китая Ван И в ходе встречи ННК в Пекине обвинил представителей отдельных политических сил США в том, что они добиваются того, чтобы некоторые страны начали "холодную войну", сообщает Bloomberg.
Гоген Солнцев опубликовал новое фото в Instagram, на которой его пожилая супруга находится в маске злобного клоуна и халате.
"Вот, наконец, подобрали Катерине маску, которая ей идет для похода в магазин и поликлинику", — написал Солнцев.
Десантно-штурмовой батальон Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ под командованием гвардии подполковника Алексея Нечеса включен в книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.