Гоген Солнцев опубликовал новое фото в Instagram, на которой его пожилая супруга находится в маске злобного клоуна и халате.
"Вот, наконец, подобрали Катерине маску, которая ей идет для похода в магазин и поликлинику", — написал Солнцев.
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Вот, наконец, подобрали Катерине маску, которая ей идёт для похода в магазин и поликлинику. Она может показаться излишне эпатажной и яркой, но мне кажется, она в лучшую сторону отличается от шаблонных масок, в которых хожу я, которые только подбородок, нос и рот прикрывают. Эта закрывает все лицо, чем снижает шансы к заражению. Правда ли это или миф? А Вы какие маски используете? #коронавирус #самоизоляция #москва #болезнь #вирус #медицина #гогенсолнцев #мы #Россия #я #поликлиника #магазин #маска #защита #семья #любовь #дети #лето #солнце #погода #дача #катя #домалучше #гогеникатя #жена #жизнь #здоровье #цветы #досуг
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