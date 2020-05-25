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Источник Правда.Ру

У писательницы Юлии Шиловой лопнула силиконовая грудь

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Автор детективных романов Юлия Шилова рассказала, что чуть не погибла из-за проблем с силиконовой грудью. У писательницы лопнул силиконовый грудной имплант, который она установила ещё в 90-х.

За более чем 20 лет имплант износился и начал причинять женщине боль. Из-за разрыва импланта его содержимое начало просачиваться в ткани. Это чуть не привело к заражению крови.

Избавил писательницу от опасных последствий пластический хирург Георгий Карапетян. Однако он предупредил Шилову, что у неё остается увеличенный риск развития онкологических заболеваний.

имплант юлия шилова силиконовая грудь георгий карапетян
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Мария Луговая рассказала о сериале "Журавль в небе"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Мария Луговая рассказала о сериале "Журавль в небе", в котором она играет главную роль. Картина посвящена истории создания советского сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144.

"Если говорить о лётчиках, мне повезло — продюсеры организовали для нас присутствие настоящих специалистов на площадке. Они каждый день следили за тем, что мы делали в кадре. Самолёты разные, и чтобы наши действия были максимально достоверными, нам постоянно подсказывали, поправляли, чтобы мы выглядели в кадре максимально профессионально", — сообщила актриса.

ту-144 сериал самолет мария луговая журавль в небе

Гоген Солнцев сделал из своей пожилой супруги клоуна

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Гоген Солнцев опубликовал новое фото в Instagram, на которой его пожилая супруга находится в маске злобного клоуна и халате.

"Вот, наконец, подобрали Катерине маску, которая ей идет для похода в магазин и поликлинику", — написал Солнцев.

маска клоуна гоген солнцев пожилая супруга

Большинство россиян проведут отпуск дома или на даче

Общество

Большинство россиян, говоря о планах на отпуск, собираются провести его дома. Таковы результаты социологического опроса, который провел ВЦИОМ.

опрос вциом отпуск

Трамп раскритиковал СМИ за публикацию материала о его игре в гольф

Мир » Северная Америка » США и Канада

Президент США Дональд Трамп подверг критике прессу за публикацию материала о его поездке на поле для гольфа на выходных.

"Фейковые и совершенно коррумпированные новости подают это так, как будто это смертный грех. Я знал, что это произойдет! Чего они не говорят, так это того, что это была моя первая игра в гольф почти за три месяца… Они больны злобой и бесчестностью. Они совершенно помешались!", — пояснил американский лидер.

сми гольф пресса критика дональд трамп

"Не надо": Лещенко ответил Пригожину

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Иосиф Пригожин не должен был говорить на всю страну о "бедственном" финансовом положении артистов, чтобы не обострять ситуацию.

Такое мнение высказал певец Лев Лещенко, ранее переболевший коронавирусом.

"Не надо обострять ситуацию. Все и так все прекрасно понимают", — пояснил исполнитель.

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