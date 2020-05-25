Агата Муцениеце помирилась с Павлом Прилучным

После девяти лет брака Агата Муцениеце решила развестись с Павлом Прилучным. Актриса обвинила своего мужа в насилии и неоднократно называла его абъюзером.

Недавно пара объявила о разводе. Сейчас Муцениеце утверждает, что ей удалось наладить отношения с Прилучным, которые позволят ей расстаться с ним друзьями.