После девяти лет брака Агата Муцениеце решила развестись с Павлом Прилучным. Актриса обвинила своего мужа в насилии и неоднократно называла его абъюзером.
Недавно пара объявила о разводе. Сейчас Муцениеце утверждает, что ей удалось наладить отношения с Прилучным, которые позволят ей расстаться с ним друзьями.
"Диалог налажен, и я надеюсь, что мы вырулим хорошими друзьями. Все потихонечку идет тип-топ", — сообщила актриса.
Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G.
Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G. Но многие телефоны, которыми сегодня пользуются люди, не могут воспользоваться всеми преимуществами 5G. К 5G могут подключить только только те клиенты Tele2, которые используют безлимитный интернет.
Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что ей катастрофически не хватает денег.
"Я сижу без денег. Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это. А еще у меня четыре попугая, шесть кошек, собака, которую взяли из приюта. Они тоже требуют зарплат. Животных надо ежедневно кормить: им не объяснишь, что коронавирус на дворе и никуда нельзя выезжать", — сообщила артистка.
Жить с нелюбимым человеком ради детей нельзя. Такое мнение высказала телеведущая Ксения Бородина.
"Семью всегда нужно — однозначно — спасать и беречь. Для детей развод, конечно, трагедия. И с ним торопиться не стоит. Но… Жить и мучиться ради детей, если вы все перепробовали и совсем плохо живется с супругом, точно нельзя! Нельзя, потому что счастливый родитель — залог благополучия ребенка! А терпя всю жизнь, вы и детей учите тому же. Да и дети этого никогда не оценят. И вы — единственный человек, который сможет позаботиться о самом себе", — пояснила Бородина.
Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
"Контрдействия со стороны народной милиции ДНР имеют сугубо сдерживающий характер и направлены на защиту мирного населения от угрозы их жизни и здоровью со стороны Украины", — сообщили военнослужащие.
Рэпер Джиган впервые после скандала опубликовал совместное фото со своей женой Оксаной Самойловой и новорожденным ребенком.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.