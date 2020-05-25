Рэпер Джиган впервые после скандала опубликовал совместное фото со своей женой Оксаной Самойловой и новорожденным ребенком.
Недавно его супруга хотела подать на развод из-за того, что артист испытывал проблемы с наркотиками и проходил курс лечения в "Рехабе".
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В ДНР объяснили подавление украинских огневых точекМир » Бывший СССР » Украина
Подавление огневых точек украинской армии направлено на на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
"Контрдействия со стороны народной милиции ДНР имеют сугубо сдерживающий характер и направлены на защиту мирного населения от угрозы их жизни и здоровью со стороны Украины", — сообщили военнослужащие.
Вдова Караченцова пожаловалась на финансовые трудности
Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что ей катастрофически не хватает денег.
"Я сижу без денег. Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это. А еще у меня четыре попугая, шесть кошек, собака, которую взяли из приюта. Они тоже требуют зарплат. Животных надо ежедневно кормить: им не объяснишь, что коронавирус на дворе и никуда нельзя выезжать", — сообщила артистка.
Агата Муцениеце помирилась с Павлом Прилучным
После девяти лет брака Агата Муцениеце решила развестись с Павлом Прилучным. Актриса обвинила своего мужа в насилии и неоднократно называла его абъюзером.
Недавно пара объявила о разводе. Сейчас Муцениеце утверждает, что ей удалось наладить отношения с Прилучным, которые позволят ей расстаться с ним друзьями.
"Диалог налажен, и я надеюсь, что мы вырулим хорошими друзьями. Все потихонечку идет тип-топ", — сообщила актриса.
Ксения Бородина призвала женщин не мучиться в браке
Жить с нелюбимым человеком ради детей нельзя. Такое мнение высказала телеведущая Ксения Бородина.
"Семью всегда нужно — однозначно — спасать и беречь. Для детей развод, конечно, трагедия. И с ним торопиться не стоит. Но… Жить и мучиться ради детей, если вы все перепробовали и совсем плохо живется с супругом, точно нельзя! Нельзя, потому что счастливый родитель — залог благополучия ребенка! А терпя всю жизнь, вы и детей учите тому же. Да и дети этого никогда не оценят. И вы — единственный человек, который сможет позаботиться о самом себе", — пояснила Бородина.
В Швеции появилась первая сеть 5GНаука » Технологии » Интернет
Компания Tele2 запустила в Швеции первую коммерческую сеть нового поколения мобильной связи 5G.
Технология 5G
Новая технология способна обеспечить скорость передачи информации на уровне 1Гб/сек, что почти в 4 раза выше, чем у поколения 4G. Но многие телефоны, которыми сегодня пользуются люди, не могут воспользоваться всеми преимуществами 5G. К 5G могут подключить только только те клиенты Tele2, которые используют безлимитный интернет.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.