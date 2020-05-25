Жить с нелюбимым человеком ради детей нельзя. Такое мнение высказала телеведущая Ксения Бородина.
"Семью всегда нужно — однозначно — спасать и беречь. Для детей развод, конечно, трагедия. И с ним торопиться не стоит. Но… Жить и мучиться ради детей, если вы все перепробовали и совсем плохо живется с супругом, точно нельзя! Нельзя, потому что счастливый родитель — залог благополучия ребенка! А терпя всю жизнь, вы и детей учите тому же. Да и дети этого никогда не оценят. И вы — единственный человек, который сможет позаботиться о самом себе", — пояснила Бородина.
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