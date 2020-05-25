Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что ей катастрофически не хватает денег.

"Я сижу без денег. Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это. А еще у меня четыре попугая, шесть кошек, собака, которую взяли из приюта. Они тоже требуют зарплат. Животных надо ежедневно кормить: им не объяснишь, что коронавирус на дворе и никуда нельзя выезжать", — сообщила артистка.