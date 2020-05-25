Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом

Бывшая жена Константина Богомолова актриса Дарья Мороз сдала тест на коронавирус ещё 22 мая. Теперь стали известны его результаты. Артистка оказалась инфицирована COVID-19.

Ранее Мороз сама сообщала, что испытывает проблемы со здоровьем и вынуждена отказаться от съемок в шоу "Танцы со звездами".