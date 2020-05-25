Бывшая жена Константина Богомолова актриса Дарья Мороз сдала тест на коронавирус ещё 22 мая. Теперь стали известны его результаты. Артистка оказалась инфицирована COVID-19.
Ранее Мороз сама сообщала, что испытывает проблемы со здоровьем и вынуждена отказаться от съемок в шоу "Танцы со звездами".
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