Ленни Кравиц отложил концерты в России из-за коронавируса

Американский певец Ленни Кравиц решил временно отложить концерты в России из-за ограничительных мер, которые были введены для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщила компания SAV Entertainment, которая занимается организацией гастролей исполнителя.