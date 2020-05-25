Американский певец Ленни Кравиц решил временно отложить концерты в России из-за ограничительных мер, которые были введены для борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщила компания SAV Entertainment, которая занимается организацией гастролей исполнителя.
"Из-за пандемии COVID-19 и государственных ограничений даты моего тура Here To Love Tour в 2020 году, к сожалению, переносятся. Я с нетерпением ждал того, чтобы приехать и выступить для вас, но сейчас самое важное — безопасность и здоровье фанатов, моей группы и техперсонала", — сказано в сообщении.
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