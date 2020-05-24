Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков решил опубликовать стихотворение собственного написания на фоне слухов о его разводе с супругой.
"Стая крыс идет на запах,
Близость жертвы их пьянит.
Ничего, что кровь на лапах.
Слабый должен быть убит", - написал фотограф.
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