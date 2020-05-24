43-летний рэпер Роман Алексеев, который также известен под псевдонимом Купер, сгорел в своей квартире в Санкт-Петербурге.
Об этом рассказал основатель группы Bad Balance Влад Валов.
"25 мая состоится судмедэкспертиза. Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив", — сообщил музыкант.
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