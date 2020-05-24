Алена Бабенко рассказала о своем самочувствии

Госпитализированная с коронавирусом заслуженная артистка России Алена Бабенко рассказала о своем самочувствии.

"Хорошо себя чувствую, спасибо большое за беспокойство, иду на поправку", — сообщила артистка.

По её словам, в стационаре, где она находится, обеспечивают прекрасные условия и хорошее питание.