Певица Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместную песню. Известно, что музыкальное произведение названо "Rain on Me" и войдет в новый альбом Леди Гаги.
Ранее Леди Гага удивила поклонников выпуском коллекции мужского и женского нижнего белья.
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