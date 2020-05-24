Певица Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместную песню. Известно, что музыкальное произведение названо "Rain on Me" и войдет в новый альбом Леди Гаги.

Ранее Леди Гага удивила поклонников выпуском коллекции мужского и женского нижнего белья.

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