Премьера клипа "Зацепила" российского исполнителя Артура Пирожкова состоялась в марте 2019 года.
На днях количество просмотров этого видеоролика превысило 200 миллионов. Клип опубликован на YouTube.
Ранее было известно, что клип стал лауреатом премии "RU.TV".
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