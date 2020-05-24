Клип Артура Пирожкова посмотрели 200 миллионов раз

Премьера клипа "Зацепила" российского исполнителя Артура Пирожкова состоялась в марте 2019 года.

На днях количество просмотров этого видеоролика превысило 200 миллионов. Клип опубликован на YouTube.

Ранее было известно, что клип стал лауреатом премии "RU.TV".