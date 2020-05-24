Джей Ло и Алекс Родригес нашли новое хобби

Певица Дженнифер Лопес и ее супруг Алекс Родригес уверенны, что пока все спортивные заведения закрыты на карантин спортом можно заниматься в домашних условиях.

Родригес выступает в качестве коуча для своей семьи. Мужчина составил систему тренировок, которая позволит ему, жене и детям быть в хорошей физической форме после карантина.

Семья занимается силовыми упражнениями на мышцы рук, ног, спины и пресса.