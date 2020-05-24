Известный певец Григорий Лепс рассказал, что у него всё хорошо на самоизоляции. По его мнению, раньше наш народ справлялся с более серьезными трудностями.
Так исполнитель прокомментировал слова Иосифа Пригожина о "бедствующих и голодающих" артистах.
"Бедные артисты, боже мой, голодают. Что мы с вами тогда можем сказать вообще о простых людях? Лично у меня всё в порядке, не вижу никаких проблем. Спокойно работаю на студии, пишу музыку, занимаюсь голосом, восстанавливаю потихоньку, так что у меня всё хорошо. Ничего сказать по этому поводу не могу, у каждого свои взгляды на ситуацию. Пережили и войну, и голод, и холод, и изобилие, и это переживём", — пояснил Лепс.
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