Лепс раскритиковал Пригожина из-за "голодающих артистов"

Известный певец Григорий Лепс рассказал, что у него всё хорошо на самоизоляции. По его мнению, раньше наш народ справлялся с более серьезными трудностями.

Так исполнитель прокомментировал слова Иосифа Пригожина о "бедствующих и голодающих" артистах.