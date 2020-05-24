Участники "Дом 2" Юлия Ефременкова и Мондезир, несмотря на страсти и ссоры решили снять отдельную квартиру.
Ефремова рассказала о том, что почувствовала себя "как дома", а также немного рассказала о своем новом жилье.
"В Одинцово, в пяти минутах езды от мамы. Квартира новая, только что после ремонта, никто еще не жил. В подъезде хороший ремонт, ЖК отличный, хозяева классные. Как только зашла в эту квартиру, сразу почувствовала себя дома", — сообщила Ефременкова.
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