Юлия Ефременкова и Мондезир из "Дом 2" сняли квартиру

Участники "Дом 2" Юлия Ефременкова и Мондезир, несмотря на страсти и ссоры решили снять отдельную квартиру.

Ефремова рассказала о том, что почувствовала себя "как дома", а также немного рассказала о своем новом жилье.