Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин рассказал о том, что раньше испытывал комплекс неполноценности, но всегда двигался вперед.
"Я с детства пытаюсь доказать, что все вокруг были неправы, что я лучше, чем люди думали, что я что-то могу. У меня всегда был комплекс неполноценности и, кажется, до сих пор есть. Но, думаю, сейчас я очень люблю свои комплексы — они дают мне возможность делать большие дела", — заявил лидер Little Big.
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