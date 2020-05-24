Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин рассказал о том, что раньше испытывал комплекс неполноценности, но всегда двигался вперед.

"Я с детства пытаюсь доказать, что все вокруг были неправы, что я лучше, чем люди думали, что я что-то могу. У меня всегда был комплекс неполноценности и, кажется, до сих пор есть. Но, думаю, сейчас я очень люблю свои комплексы — они дают мне возможность делать большие дела", — заявил лидер Little Big.