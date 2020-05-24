Певица Валерия поддержала своего мужа и продюсера Иосифа Пригожина. Ранее он говорил о том, что российские артисты находятся в сложном финансовом положении из-за эпидемии коронавируса.
По словам Валерии, некоторые артисты сейчас "действительно голодают".
"Поддержка музыкантам, актерам, художникам по всей стране (селебрити продержатся сами) очень бы не помешала", — пояснила певица.
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