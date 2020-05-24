Валерия вступилась за мужа перед Шнуровым

Певица Валерия поддержала своего мужа и продюсера Иосифа Пригожина. Ранее он говорил о том, что российские артисты находятся в сложном финансовом положении из-за эпидемии коронавируса.

По словам Валерии, некоторые артисты сейчас "действительно голодают".