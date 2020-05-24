Российский актер Александр Мохов рассказал о том, что всегда отдавал свое имущество женам. Иногда мужчине самому негде было ночевать, но раньше он от этого не расстраивался.
"Я все отдавал женам. Как-то поймал себя на мысли, что в 50 лет стал бомжом. Снимал квартирку однокомнатную, которую называл камерой хранения. И вдруг задумался: "А не дай Бог заболею, что-то случится. Где мне жить?" — размышляет Мохов.
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