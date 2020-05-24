Несмотря на то, что Джиган и Оксана Самойлова хотели развестись, они продолжают жить вместе и растить четверых детей.
Мама переживает за дочек, потому что они круглые сутки находятся дома. Для их развлечения жена Джигана решила купить аквапарк.
"Аквапарк — это мое дикое развлечение. Мы купили его на теплую погоду, но ее нет, поэтому сейчас будем просто кататься. Кайф. Теперь можно на карантине полгода сидеть: мы подготовились, да и детям будет не скучно дома", — сообщила модель.
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