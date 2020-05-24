Джиган и Оксана Самойлова купили аквапарк для своих детей

Несмотря на то, что Джиган и Оксана Самойлова хотели развестись, они продолжают жить вместе и растить четверых детей.

Мама переживает за дочек, потому что они круглые сутки находятся дома. Для их развлечения жена Джигана решила купить аквапарк.