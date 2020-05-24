Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал высказывания и стихотворение Сергея Шнурова о "чудовищном положении" артистов.

Ранее Пригожин сам пожаловался, что артисты эстрады бедствуют в условиях эпидемии, поскольку лишены возможности зарабатывать деньги.

"Мы не жалуемся. Да, нам нелегко, как и многим другим. Я понимаю, что ты закончил свою творческую карьеру, заработал приличное количество денег, молодец", — пояснил продюсер.

"Ты прекрасно знаешь, что стриминговые платформы не дают тех денег, на которые можно жить. Они не дают нужного контакта, который ждут артисты и зрители. Сегодня страдают все", — добавил Пригожин.