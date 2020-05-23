Zivert поблагодарила NILETTO за работу над совместной песней

Российская певица Юлия Зиверт и исполнитель Данил Прытков записали и выпустили совместную песню под названием "Fly 2". На этот трек также появился видеоролик, который размещен на YouTube.

Zivert восхитилась харизмой Прыткова, и была очень благодарна.