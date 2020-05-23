Российская певица Юлия Зиверт и исполнитель Данил Прытков записали и выпустили совместную песню под названием "Fly 2". На этот трек также появился видеоролик, который размещен на YouTube.
Zivert восхитилась харизмой Прыткова, и была очень благодарна.
"Я от всей души хочу сказать спасибо тебе, Дань, за то, что стал частью перерождения одной из любимых моих песен, и за те важные краски, которые ты привнес. Рядом с такими людьми, как ты и твоя прекрасная команда, ощущаешь полет — легкий и невесомый, как небо", — высказалась исполнительница.
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