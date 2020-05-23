Поклонники раскритиковали Юлию Ковальчук за морщины на лице

На днях 37-летняя певица Юлия Ковальчук поделилась в Instagram своим новым снимком, который вызвал неоднозначную реакцию у поклонников. Так, некоторые заметили, что лицо звезды уже не такое "свежее", как раньше, и ей стоило бы попробовать какие-либо методы омоложения.

Ковальчук, однако, сразу прояснила свою позицию: своей внешностью она полностью довольна и ничего менять в себе не намерена.