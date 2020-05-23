На днях 37-летняя певица Юлия Ковальчук поделилась в Instagram своим новым снимком, который вызвал неоднозначную реакцию у поклонников. Так, некоторые заметили, что лицо звезды уже не такое "свежее", как раньше, и ей стоило бы попробовать какие-либо методы омоложения.
Ковальчук, однако, сразу прояснила свою позицию: своей внешностью она полностью довольна и ничего менять в себе не намерена.
"Большего удовольствия от своего возраста я, пожалуй, ещё не испытывала. Я обожала возраст до 30-ти за максимализм, безрассудство и полётность, но после 30-ти женщина становится женщиной и возраст тут играет только на руку. Да и взрослеть нужно уметь красиво! Так что я свои морщинки и складочки люблю, что и вам советую!" — написала певица.
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