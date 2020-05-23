Лолита Милявская поделилась рецептом своего варенья

56-летняя Лолита Милявская нашла себе интересное занятие на карантине: певица начала варить варенье. Своим фирменным рецептом она поделилась в Instagram.

«Я решила не дожидаться сезона, когда все варят варенье. Как ни странно, клубники полно. Брала по 300 рублей, сахар по 48 р. Может производство открыть? Это рецепт моей бабушки из Львова», — рассказала артистка.

Лолита отметила, что в уже сваренную клубнику добавляет чуточку лимонной кислоты, после чего варенье получается "ягодка к ягодке".