56-летняя Лолита Милявская нашла себе интересное занятие на карантине: певица начала варить варенье. Своим фирменным рецептом она поделилась в Instagram.
«Я решила не дожидаться сезона, когда все варят варенье. Как ни странно, клубники полно. Брала по 300 рублей, сахар по 48 р. Может производство открыть? Это рецепт моей бабушки из Львова», — рассказала артистка.
Лолита отметила, что в уже сваренную клубнику добавляет чуточку лимонной кислоты, после чего варенье получается "ягодка к ягодке".
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