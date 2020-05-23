Володина соскучилась по программе "Давай поженимся"

46-летняя астролог телеведущая Василиса Володина призналась, что уже соскучилась по передаче "Давай поженимся" и мечтает о скором возвращении на проект. Об этом сообщает "7days.ru".

"Я очень скучаю по любимой программе. Смотрю на экран и плачу. Но пока такая заболеваемость, не могу", — объяснила Володина.

Как известно, Володина покинула проект с приходом пандемии коронавируса, поскольку боялась заразиться инфекцией.