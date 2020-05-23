46-летняя астролог телеведущая Василиса Володина призналась, что уже соскучилась по передаче "Давай поженимся" и мечтает о скором возвращении на проект. Об этом сообщает "7days.ru".
"Я очень скучаю по любимой программе. Смотрю на экран и плачу. Но пока такая заболеваемость, не могу", — объяснила Володина.
Как известно, Володина покинула проект с приходом пандемии коронавируса, поскольку боялась заразиться инфекцией.
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