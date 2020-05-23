Серябкина раскрыла новые подробности ухода из лейбла Фадеева

35-летняя российская певица Ольга Серябкина в программе "Вечерний Ургант" рассказала ее телеведущему новые подробности разрыва деловых отношений с продюсером Максимом Фадеевым. Об этом пишет "7days.ru".

Исполнительница призналась, что инициатором прекращения совместной работы был сам продюсер.