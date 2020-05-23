35-летняя российская певица Ольга Серябкина в программе "Вечерний Ургант" рассказала ее телеведущему новые подробности разрыва деловых отношений с продюсером Максимом Фадеевым. Об этом пишет "7days.ru".
Исполнительница призналась, что инициатором прекращения совместной работы был сам продюсер.
"Врать не буду, это был Максим. Но я быстро нашла другую студию, жизнь продолжается. И теперь я Ольга Серябкина. Это было моим самостоятельным решением", — поделилась Серябкина.
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