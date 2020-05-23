47-летняя актриса Дарья Повереннова опубликовала в своем Instagram откровенное фото в пижаме из голубого атласа. Подписчики бурно отреагировали на новый пост.
"Васильковый цвет очень к лицу!", "Красотка!", "Какая сексуальная", "Восхищаюсь вами!" — написали поклонники.
В подписи к фото Дарья также раскрыла свой секрет идеальной фигуры. Она призналась, что полностью отказалась от кофе, молока, сыра и других кисломолочных продуктов.
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