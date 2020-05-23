Дарья Повереннова похвасталась идеальной фигурой

47-летняя актриса Дарья Повереннова опубликовала в своем Instagram откровенное фото в пижаме из голубого атласа. Подписчики бурно отреагировали на новый пост.

"Васильковый цвет очень к лицу!", "Красотка!", "Какая сексуальная", "Восхищаюсь вами!" — написали поклонники.

В подписи к фото Дарья также раскрыла свой секрет идеальной фигуры. Она призналась, что полностью отказалась от кофе, молока, сыра и других кисломолочных продуктов.