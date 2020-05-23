Российская певица Полина Гагарина родила своего первого ребенка во время учебы в институте. Из-за учебы она не осознавала свое положение и не думала о том, что о сыне нужно заботиться до конца жизни.
"Я была студенткой, совсем юной. Я училась во МХАТе, а все знают, что там не учатся — там живут. Днем с сыном сидела мама — она была и остается моей большой поддержкой и опорой. Мне кажется, что тогда я, в принципе, не осознавала свое материнство. Просто брала и делала все, что требуется, выполняла свою функцию мамы. Ко мне только со временем пришло понимание, что теперь — и всегда — я должна строить свою жизнь с новым человеком, за которого несу ответственность", — рассказала Гагарина.
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