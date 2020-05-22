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Источник Правда.Ру

София Ротару восхитила поклонников своей красотой и молодостью

Шоу-бизнес
София Ротару восхитила поклонников своей красотой и молодостью. София Ротару

Звезда шоу-бизнеса, украинская певица София Ротару разместила на своей странице Instagram пост, в котором поздравила поклонников с Днем вышиванки. Этот праздник жители Украины отмечают каждый третий четверг мая. 

София Ротару поразила поклонников своей внешностью

Певица выложила несколько свежих фотографий, на которых она запечатлена в зеленом наряде и солнцезащитных очках. На фото артистку окружают распустившиеся цветы. 

Поклонники поблагодарили Ротару и также написали ей ответные поздравления.

Многие подписчики были удивлены, что София Ротару не забыла о таком празднике. Также фанаты обратили внимание на то, что 72-летняя звезда прекрасно выглядит, намного моложе своих лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что София Ротару все же выступила в Москве, несмотря на скандал.

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