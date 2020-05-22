София Ротару восхитила поклонников своей красотой и молодостью

Звезда шоу-бизнеса, украинская певица София Ротару разместила на своей странице Instagram пост, в котором поздравила поклонников с Днем вышиванки. Этот праздник жители Украины отмечают каждый третий четверг мая.

София Ротару поразила поклонников своей внешностью

Певица выложила несколько свежих фотографий, на которых она запечатлена в зеленом наряде и солнцезащитных очках. На фото артистку окружают распустившиеся цветы.

Поклонники поблагодарили Ротару и также написали ей ответные поздравления.

Многие подписчики были удивлены, что София Ротару не забыла о таком празднике. Также фанаты обратили внимание на то, что 72-летняя звезда прекрасно выглядит, намного моложе своих лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что София Ротару все же выступила в Москве, несмотря на скандал.