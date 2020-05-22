71-летний певец Валерий Леонтьев находится сейчас на собственной шикарной вилле в Майами.
Известно, что в США проживает жена артиста.
Раньше певец редко навещал супругу, но теперь он и сам переехал в Майами.
Незадолго до начала пандемии коронавируса Валерий Леонтьев купил там виллу. Он собирался находиться в Соединенных Штатах две недели, но из-за коронавируса ему пришлось изменить свои планы.
Известно, что новая вилла артиста находится прямо на берегу океана. В доме целых 6 спален.
Кроме того, певец обзавелся яхтой.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Леонтьев купил дом в Майами и готовится впервые стать отцом.
Бывший администратор артиста Александр Богданович рассказал, что Валерий Леонтьев в последние годы занимается поиском суррогатной матери для своего будущего ребенка.
Раньше артист был занят карьерой и не задумывался о прибавлении в семействе. Но сейчас все изменилось.
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