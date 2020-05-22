Валерий Леонтьев приобрел яхту и шикарную виллу в Майами

71-летний певец Валерий Леонтьев находится сейчас на собственной шикарной вилле в Майами.

Известно, что в США проживает жена артиста.

Раньше певец редко навещал супругу, но теперь он и сам переехал в Майами.

Незадолго до начала пандемии коронавируса Валерий Леонтьев купил там виллу. Он собирался находиться в Соединенных Штатах две недели, но из-за коронавируса ему пришлось изменить свои планы.

Известно, что новая вилла артиста находится прямо на берегу океана. В доме целых 6 спален.

Кроме того, певец обзавелся яхтой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Леонтьев купил дом в Майами и готовится впервые стать отцом.

Бывший администратор артиста Александр Богданович рассказал, что Валерий Леонтьев в последние годы занимается поиском суррогатной матери для своего будущего ребенка.

Раньше артист был занят карьерой и не задумывался о прибавлении в семействе. Но сейчас все изменилось.