Бывший муж Анастасии Макеевой Глеб Матвейчук готовится стать отцом во второй раз, пишет 7days.ru.
Напомним, в сентябре 2018 года у Глеба с его нынешней супругой, Еленой Глазковой, появилась дочь Алиса. Теперь пара ждет рождения второго малыша — Глазкова уже на шестом месяце беременности.
"Беременность моей любимой — самое главное событие, я очень семейный человек. В моем сознании всё перевернулось, я понял, что дети нам дают само понимание жизни", — говорил Глеб после рождения Алисы.
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