Глеб Матвейчук снова станет отцом

Бывший муж Анастасии Макеевой Глеб Матвейчук готовится стать отцом во второй раз, пишет 7days.ru.

Напомним, в сентябре 2018 года у Глеба с его нынешней супругой, Еленой Глазковой, появилась дочь Алиса. Теперь пара ждет рождения второго малыша — Глазкова уже на шестом месяце беременности.