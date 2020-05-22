Актер Андрей Гайдулян, известный телезрителям ролью Саши-астронома из молодежного сериала "Универ", выложил в Instagram фото в новой одежде.
"Как выпустят — надену все самое лучшее!" — написал Гайдулян в своем посте.
Поклонники оценили фото, но отметили, что актеру следовало бы похудеть.
"Прям человек-шкаф какой-то… Может, ракурс неудачный?", "Андрей, вы сильно поправились!", "Надо худеть, чтобы красиво выйти!" — прокомментировали поклонники.
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