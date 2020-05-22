Андрей Гайдулян располнел на карантине

Актер Андрей Гайдулян, известный телезрителям ролью Саши-астронома из молодежного сериала "Универ", выложил в Instagram фото в новой одежде.

"Как выпустят — надену все самое лучшее!" — написал Гайдулян в своем посте.

Поклонники оценили фото, но отметили, что актеру следовало бы похудеть.