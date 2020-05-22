Клип группы Little Big установил новый рекорд на YouTube

На официальном сайте конкурса "Евровидение-2020" сообщается о том, что российская музыкальная группа Little Big установила новый рекорд. Клип Uno набрал более сотни миллионов просмотров на YouTube.

РИА "Новости" сообщает, что за всю историю конкурса еще никому не удавалось набрать такое количество просмотров за короткий промежуток времени.

Известно, что конкурс "Евровидение-2020" в этом году отменен из-за распространения коронавирусной инфекции.