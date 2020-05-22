Певица и модель Анна Калашникова испытывает панические атаки из-за потери своего мобильного телефона с личными данными. Больше всего артистка переживает за новую песню и переписку с возлюбленным, которого она до сих пор скрывает.

"Со мной даже случилась паническая атака. Дело в том, что злоумышленники украли и мой новый хит. В телефон была закачана песня "Самоизоляция". И я очень боялась, что ее сольют в Сеть раньше срока или вообще под другим именем. В итоге пришлось презентовать мою новинку на пару дней раньше. К тому же опасаюсь сейчас за свои фотографии и личную переписку. Я же публичный человек, люблю фотографироваться. В телефоне разные кадры, в том числе и такие, которые предназначены только для меня. Опасаюсь, что мои откровенные снимки теперь сольют в Интернет", — пожаловалась Анна.