Манукян объяснил, почему клип о войне снимали в дорогих украшениях

Последний совместный клип Ольги Бузовой и Давида Манукяна "Журавли" подвергся критике. Музыкантов обвиняют в том, что они работают на камеру, а не из-за искренних побуждений.

В видеоклипе Ольга Бузова играет роль возлюбленной солдата. Многие зрители возмутились образами героев — яркий макияж и украшения от Cartier, которые стоят несколько миллионов рублей.