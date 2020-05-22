Последний совместный клип Ольги Бузовой и Давида Манукяна "Журавли" подвергся критике. Музыкантов обвиняют в том, что они работают на камеру, а не из-за искренних побуждений.
В видеоклипе Ольга Бузова играет роль возлюбленной солдата. Многие зрители возмутились образами героев — яркий макияж и украшения от Cartier, которые стоят несколько миллионов рублей.
"Я ей говорил перед съемкой: "Оль, сними браслеты". Но они у нее не снимаются просто так. Есть специальный ключик, но он был в другой квартире. У нас просто не было возможности снять украшения, мы не успевали", — рассказал возлюбленный Ольги Бузовой.
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