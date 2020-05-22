Новый клип Максима Галкина - о вреде самоизоляции для фигуры

От самоизоляции народ российский весьма подустал, уверен шоу-мен Максим Галкин.

И, дабы выразить свои ощущения, созвучные с ощущениями поклонников его творчества, Галкин снял клип-пародию на знаменитую «Арию Мистера Икс».

Ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram.