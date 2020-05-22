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Новый клип Максима Галкина - о вреде самоизоляции для фигуры

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

От самоизоляции народ российский весьма подустал, уверен шоу-мен Максим Галкин.

И, дабы выразить свои ощущения, созвучные с ощущениями поклонников его творчества, Галкин снял клип-пародию на знаменитую «Арию Мистера Икс».

Ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
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Гимн самоизоляции 😷🙂🕺🏻

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

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клип самоизоляция максим галкин
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