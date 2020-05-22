От самоизоляции народ российский весьма подустал, уверен шоу-мен Максим Галкин.
И, дабы выразить свои ощущения, созвучные с ощущениями поклонников его творчества, Галкин снял клип-пародию на знаменитую «Арию Мистера Икс».
Ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram.
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