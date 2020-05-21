Актриса и певица Настасья Самбурская вынуждена временно переехать из своей шикарной квартиры. Поменять место жительства девушку заставил ремонт, который проводится в ее личной квартире.
Самбурская сняла временное жилье на время проведения работ, но уже пожалела об этом из-за его ужасных условий.
"Квартира ужасная, но район подходящий. Слышимость катастрофическая. Слышно, как соседка ставит телефон на зарядку ночью. А когда я перед сном решила поговорить по телефону, услышала стук в стенку. Очень жаль, что перед съёмом квартиру не дают потестить на сутки, как автомобиль, столько сюрпризов обнаруживается!" — говорит Настасья.
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