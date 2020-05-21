Актриса Настасья Самбурская переехала на съемную квартиру

Актриса и певица Настасья Самбурская вынуждена временно переехать из своей шикарной квартиры. Поменять место жительства девушку заставил ремонт, который проводится в ее личной квартире.

Самбурская сняла временное жилье на время проведения работ, но уже пожалела об этом из-за его ужасных условий.