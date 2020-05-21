Недавно бывший муж Лолиты поступил в одну из московских больниц с тяжелыми травмами головы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, однако ему потребуется помощь хирурга.
Дмитрий находится в изолированной палате, а пускают к нему только самых близких.
По словам источника, есть две версии произошедшего с Дмитрием Ивановым. По перво он попал в ДТП, а по другой — стал участником уличной драки.
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Недавно стало известно о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков уже несколько месяцев не живут вместе.