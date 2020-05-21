Бывший супруг Лолиты попал в больницу с тяжелыми травмами

Недавно бывший муж Лолиты поступил в одну из московских больниц с тяжелыми травмами головы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, однако ему потребуется помощь хирурга.

Дмитрий находится в изолированной палате, а пускают к нему только самых близких.

По словам источника, есть две версии произошедшего с Дмитрием Ивановым. По перво он попал в ДТП, а по другой — стал участником уличной драки.