Daily Mail сообщило о том, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram фотографии из домашнего спортивного зала, на которых она демонстрирует свою фигуру.
На одной из фотографий внимательные поклонники заметили необычного мужчину за спиной Лопес. Странность в том, что нижняя часть лица молодого человека закрыта белым предметом.
Фанаты певицы в комментариях обсуждают эту фотографию. Некоторые считают, что мужчина подвергается пыткам и ему завязали рот. Другие же решили, что это обычная медицинская маска.
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