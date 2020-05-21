В интернете обсуждают новую фотографию Дженнифер Лопес

Daily Mail сообщило о том, что американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram фотографии из домашнего спортивного зала, на которых она демонстрирует свою фигуру.

На одной из фотографий внимательные поклонники заметили необычного мужчину за спиной Лопес. Странность в том, что нижняя часть лица молодого человека закрыта белым предметом.

Фанаты певицы в комментариях обсуждают эту фотографию. Некоторые считают, что мужчина подвергается пыткам и ему завязали рот. Другие же решили, что это обычная медицинская маска.