Пугачева показала на видео ванную комнату в своем замке

Самая популярная звезда российской эстрады Алла Пугачева продолжает привлекать внимание своих поклонников даже в условиях самоизоляции. Недавно она выложила в аккаунте своей дочери Лизы Галкиной новое видео.

"Не теряем времени в заточении", — подписала публикацию Пугачева.

Примадонна решила снять на камеру то, как проводят время ее дети Гарри и Лиза.

На кадрах видно, как сын Пугачевой и Галкина занимается по видеосвязи иностранными языками, а его сестра Лиза ходит по комнате, стараясь не шуметь.

Судя по отражению в зеркале, мелькнувшему в зеркале одной из ванных комнат, видео снимала сама Примадонна.

"Молодец, не мешаешь", — шепотом похвалила Пугачева девочку.

На видео также попал интерьер ванной комнаты. Так как рядом расположена комната, где занимается Гарри, то, скорее всего, ванная относится к детской.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой.