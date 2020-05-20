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Не теряем времени в заточении ❤️😍 #елизаветагалкина #гарригалкин
Самая популярная звезда российской эстрады Алла Пугачева продолжает привлекать внимание своих поклонников даже в условиях самоизоляции. Недавно она выложила в аккаунте своей дочери Лизы Галкиной новое видео.
"Не теряем времени в заточении", — подписала публикацию Пугачева.
Примадонна решила снять на камеру то, как проводят время ее дети Гарри и Лиза.
На кадрах видно, как сын Пугачевой и Галкина занимается по видеосвязи иностранными языками, а его сестра Лиза ходит по комнате, стараясь не шуметь.
Судя по отражению в зеркале, мелькнувшему в зеркале одной из ванных комнат, видео снимала сама Примадонна.
"Молодец, не мешаешь", — шепотом похвалила Пугачева девочку.
На видео также попал интерьер ванной комнаты. Так как рядом расположена комната, где занимается Гарри, то, скорее всего, ванная относится к детской.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой.
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