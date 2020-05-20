Агентство столичных новостей "Москва" сообщило о том, что сын российского музыканта Виктора Цоя, Александр, хочет зарегистрировать на себя бренд музыкальной группы "Кино". Для этого он подал заявку в Роспатент.
Сам Александр Цой пока не дает никаких комментариев по этому поводу.
Известно, что сын известного музыканта продолжает дело своего отца. Александр занимается музыкой, продюсированием и дизайном.
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