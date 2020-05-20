Сын Виктора Цоя регистрирует бренд группы "Кино"

Агентство столичных новостей "Москва" сообщило о том, что сын российского музыканта Виктора Цоя, Александр, хочет зарегистрировать на себя бренд музыкальной группы "Кино". Для этого он подал заявку в Роспатент.

Сам Александр Цой пока не дает никаких комментариев по этому поводу.

Известно, что сын известного музыканта продолжает дело своего отца. Александр занимается музыкой, продюсированием и дизайном.