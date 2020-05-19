Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от prettycarillo (@prettycarillo) 19 Май 2020 в 12:10 PDT комментариев 0 поделились

У певицы Аллы Пугачевой появилось новое хобби.

Примадонна увлеклась садоводством

Она выращивает в своих собственных теплицах овощи и зелень, которыми кормит свою семью. Ее супруг, юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram соответствующее видео.

Галкин отметил, что поддерживает супругу в этом направлении и помогает ей с работой в огороде. Теплицы пары находятся прямо на участке около их родового поместья в деревне Грязь.

По словам артиста, садоводство помогает им занять свободное время во время самоизоляции. Пугачева и Галкин выращивают: морковь, шпинат, редис и др.

Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Галкин прокомментировал слухи о брачном договоре с Пугачевой.