Анастасия Решетова упрекнули звезд шоу-бизнеса, которые не могут с собой совладать на самоизоляции. Она утверждает, что ей выпала прекрасная возможность провести время с любимым мужчиной и ребенком.
"Сегодня не помню какой день самоизоляции. Вроде без алкоголя, зажоров, побоев, разводов. Пока держимся", — рассказала избранница Тимати.
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Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.