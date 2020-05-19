"Без побоев": Решетова рассказала о самоизоляции с Тимати

Анастасия Решетова упрекнули звезд шоу-бизнеса, которые не могут с собой совладать на самоизоляции. Она утверждает, что ей выпала прекрасная возможность провести время с любимым мужчиной и ребенком.